Den danske møbelvirksomhed Sofakompagniet skifter navn.

Administrerende direktør Henrik Andersen fortæller, at navnskiftet skyldes, at man vil satse på det internationale marked.

Fra i dag - mandag - hedder Sofakompagniet således Sofacompany.

'Vi har de seneste syv år været på en fantastisk vækstrejse. Det hele startede med, at vi designede nogle få sofamodeller og hev en enkelt container hjem for at afprøve konceptet,' siger Henrik Andersen i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Alle møbler blev revet væk, og siden har vi oplevet kundernes begejstring, som et sandt eventyr. Der kom hurtigt henvendelser fra udlandet, og land for land har vi udvidet succesen i en sådan en grad, at vi i dag er til stede i 10 lande med 22 showrooms.'

Han forklarer, at deres forhenværende navn ikke klinger godt på tysk eller hollandsk, føler de, at de er vokset ud fra deres danske navn.

'Inden vi indtager flere lande, ønsker vi at skabe et ensartet og internationalt brand. Derfor skifter vi nu navn til Sofacompany, som vi allerede hedder i udlandet, så vi kan fortsætte vores væksteventyr under ét og samme navn.'

Sofacompany blev grundlagt i 2012, og i dag omsætter den danske virksomhed for over 200 millioner kroner om året. Men det stopper ikke her. For møbelkæden har sat et ambitiøst mål.

Den skal omsætte for en halv milliard kroner inden for få år. Det skal blandt andet ske på baggrund af de internationale markeder.

'Dansk design har et virkelig godt ry – specielt i udlandet, hvor det forbindes med høj kvalitet, men desværre også høje priser. Der er ingen tvivl om, at vores succes er kommet, fordi vi tilbyder noget som mangler på markedet. Vi har stærk fokus på design, kvalitet, service og ærlige priser, hvilket tiltaler designinteresserede og prisbevidste forbrugere i hele verden,' siger Henrik Andersen.

Den administrerende direktør kan også løfte sløret for, at man i august har i sinde at åbne showrooms i Norge og Tyskland. Han fortæller også, at Sofacompany har planer om at åbne i andre lande, men nævner ikke hvilke.

Man har i forvejen showrooms i Sverige, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Polen Sydafrika og i Vietnam.