Søstrene Luise og Karina Sejrup fra Taulov ved Fredericia har med deres webshop Molly & My, der sælger børnetøj og tøj til kvinder, skabt en millionforretning.

Efter blot godt fem år i branchen har søstrene, der begge oprindeligt har arbejdet som socialrådgiver, netop landet deres første årsresultat, hvor der er seks nuller bagved.

Overskuddet i 2020 efter skat lyder på næsten fire millioner kroner mod 700.000 kroner året før.

Det skriver finans.dk.

»Det er megafedt både for virksomheden, medarbejdere og os selv at levere så flot et regnskab. Det er virkelig et skulderklap, at vi nu har vist, at vi kan vækste og samtidig tjene penge, der kan geninvesteres i virksomheden,« siger Luise Sejrup til mediet.

Molly & My har cirka 20 fuldtidsansatte medarbejdere og en egenkapital på nu seks millioner kroner.

Ifølge finans.dk havde søstrene Sejrup oprindelig ambitioner om at udvide forretningen med fysiske butikker og også være til stede uden for Danmark.

Men på grund af den kraftige vækst, forretningen har oplevet de seneste år - ikke mindst under coronakrisen - har de indtil videre valgt at koncentrere sig om at servicere de nuværende kunder og holde fokus på hjemmemarkedet.