Folk kommer til at se langt efter Søstrene Grenes varer på nettet.

Butikskædens direktør afviser nemlig, at den familiejede virksomhed kommer til at give sine kunder mulighed for at handle nips og boliginteriør online.

»Vi planlægger ikke at åbne en netbutik, men vores tilstedeværelse på sociale medier er stærk. Mange kunder begynder deres handleoplevelse på nettet for så at handle i en fysisk butik,« siger adm. direktør i Søstrene Grene, Mikkel Grene, til norske Finansavisen ifølge no.ehandel.no.

Kigger man på tallene, tyder det på, Søstrene Grene klarer sig udmæret uden en elektronisk filial.

Millionerne ruller nemlig ind.

Overskuddet hos Søstrene Grene lød på 79 millioner kroner efter skat i 2017/18.

Det er dobbelt så meget som året før, hvor plusset lød på 32 millioner.

Samlet set har de to ejere af Søstrene Grene, Mikkel og Cresten Grene, tjent 140 millioner de seneste tre år.

Ejernes beslutning om at droppe nethandel er ifølge en ekspert ikke grebet ud af den blå luft.

Det forklarer ekspert i virksomhedsledelse Andrea Curagati til Finans.dk:

»I en verden, hvor det hele foregår på nettet, kan man udnytte en niche, hvor man giver kunderne en oplevelse i butikkerne, som de ikke kan få online.«

»Man accepterer ikke, at kunderne går glip af den oplevelse, som det skal være at købe der,« siger Andrea Carugati til Finans.dk.