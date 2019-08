Siden ‘Søstrene Grene’ blev etableret i 1973 er udviklingen kun gået én vej. En imponerende vækst har medført hele 245 butikker verden over, men nu er det tid til forandring.

Det melder kædens øverste direktør, Mikkel Grene, i en pressemeddelelse. Her afslører han, at Søstrene Grene fremover også vil have en omfattende webshop.

»Vi har modtaget rigtig mange henvendelser fra kunder, der har et ønske om at kunne se vores produktsortiment på vores hjemmeside og også have muligheden for at købe vores produkter online.«

»Vi er enormt glade for, at vi nu kan imødekomme dette ønske. Vi ser derfor frem til at invitere ind i en ny, digital del af Søstrene Grenes univers,« siger Mikkel Grene.

Søstrene Grene har 245 butikker verden over. Arkivfoto Foto: David Leth Williams Vis mere Søstrene Grene har 245 butikker verden over. Arkivfoto Foto: David Leth Williams

Hvornår kæden åbner op for onlinehandel, kan Mikkel Grene på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om.

Han understreger dog, at den kommende webshop ikke vil erstatte virksomhedens ambitioner for de fysiske butikker, som der fortsat åbnes flere af.

Til efteråret træder Søstrene Grene ind på et nyt marked i form af Finland.

Søstrene Grenes seneste regnskab viser en omsætning på knap 900 millioner kroner. Samtidig blev overskuddet mere end fordoblet til 77,5 millioner i forhold til året før.