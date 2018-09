Der er mange penge i at drive butikskæden Søstrene Grene.

De to ejere af Søstrene Grene-kæden, brødrene Mikkel og Cresten Grene, har god grund til at smile hele vejen ned til banken, efter at virksomhedens seneste regnskab er blevet offentliggjort. Millionerne ruller nemlig ind på kontoen. Det skriver Finans.dk.

Familieforetagendet fik et overskud på 79 millioner kroner efter skat i 2017/18.

Det er over dobbelt så meget som året før, idet overskuddet her endte på 32 millioner.

»Vi er utrolig glade for, at folk tager så positivt imod Søstrene Grene i ind- og udland, men vi er samtidig meget bevidste om, at vi ikke må tage det for givet,« siger Mikkel Grene, adm. direktør i Søstrene Grene, i en pressemeddelelse ifølge finans.dk.

Mens det har klinget lystigt i kasseapparaterne i landets Søstrene Grene-butikker i de seneste år, har ejerne åbnet nye forretninger i lyntempo.

Således har 44 butikker slået dørene op i det seneste regnskabsår.

Som et resultat af åbningerne er Søstrene Grene nu også repræsenteret i Østrig, Schweiz, på Færøerne og i Belgien.

Det er planen, at ejerne vil åbne nye butikker i samme tempo i de kommende år.

Konceptet Søstrene Grene er bygget på historien om søstrene Clara og Anna, som køber nips og boliginteriør hjem til butikkerne.

Kæden består i dag af 216 butikker fordelt på 16 lande.

De fleste af butikkerne er drevet af franchisetagere.