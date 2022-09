Lyt til artiklen

»Tak skal du have, det bliver en dyr vinter.«

Sådan lyder den kontante udmelding fra tidligere Venstre-minister Søren Pind i et opslag på Twitter.

Han har nemlig – ligesom mange andre danskere – fået sig en ubehagelig overraskelse med posten.

Nemlig en massiv gasregning på 22.000 kroner for tre måneders forbrug.

Har lige fået kvartalsregning på gas - afventer stadig fjernvarme Over 22.000 kr. og der er ikke engang sat opvarmning på endnu. Tak skal du have, det bliver en dyr vinter. Og politikerne snakker bare. — Søren Pind (@sorenpind) September 22, 2022

I den forbindelse sender han en stikpille i retning mod sine tidligere kollegaer på Christiansborg.

»Politikerne snakker bare,« skriver han.

Han er nemlig én af de mange danskere, der i øjeblikket er skrevet op til at få fjernvarme. Men udsigterne er lange.

Han bor i Gentofte Kommune, og her kan man risikere at skulle vente helt frem til 2028, før det er muligt at få fjernvarmen tilsluttet.

»Det er meget mærkeligt, at man ikke politisk/nationalt bruger kræfter på en fremrykkelse,« skriver Søren Pind i en kommentar på sit Twitter-opslag.

Regeringen har i år afsat 265 millioner kroner til fjernvarmepuljen – og de fleste af dem er allerede afsat. Derfor må de mange boligejere og projekter rundt omkring i landet vente.

»Den slags stop-and-go politik betyder, at der reelt ikke kommer til at ske noget, før der er penge i puljen igen. Konkret medfører det, at der er 20.000 boliger, hvor fjernvarmen bliver forsinket,« siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, til Børsen.

Søren Pind er langtfra den eneste, der får den gevaldig stigning i gasregningen at mærke. Omkring 400.000 danske familier varmer deres bolig op med gas, og prisen er det seneste år steget med mere end 180 procent.