»Hvert minut tæller. Han har været væk længe, og det gør risikoen større for ikke at finde ham i live og rask. Så vi håber, vi finder ham hurtigst muligt,« siger Kristjan Lukk, talsmand for estisk politi.

Den tidligere estiske chef i Danske Bank, Aivar Rehe, har været forsvundet i over et døgn. Banken er centrum for en voldsom hvidvasksag, der har kostet bankens ledelse jobbet. Det skriver DR.

Frivillige, hunde og droner afsøger et større område i Pirita-distriktet, der ligger nord for den estiske hovedstad, Tallinn.

Politiet og en række frivillige afsøger noget nærliggende skov samt undersøger, om den tidligere Danske Bank-chef kan være gået mod den nærliggende strand eller floden Pirita, som løber gennem hovedstaden.

Samtidig leder estisk politi efter yderligere spor og billeder fra områdets videoovervågning.

Den formodede hvidvasksag, der fandt sted fra 2007 til 2015 i Danske Banks filial i Estland, behandles af myndighederne i flere lande.

Aivar Rehe var chef i Danske Bank i perioden 2006 til 2015.

Aivar Rehe, tidligere chef for Danske Banks estiske filial. Foto: 20985 Tairo Lutter/POSTIMEES/ Sc

Han er sidst set mandag morgen omkring klokken 10 lokal tid, da han forlod sit hjem i Tallinn.

Aivar Rehe har afvist ethvert kendskab til nogen form for hvidvask i Danske Bank og har ikke været mistænkt af politiet, skriver Bloomberg News.

Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem filialen udgjorde 200 milliarder euro.

Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Politiet har ikke fundet noget, der peger på, at andre har været involveret i den tidligere bankchefs forsvinden.