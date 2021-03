Der er udsigt til lønstigninger til socialpædagogerne, efter et flertal har godkendt nye overenskomstaftaler.

Urafstemningen om nye overenskomstaftaler for landets socialpædagoger sluttede tirsdag ved middagstid.

Og resultatet var ikke til at tage fejl af: Et stort flertal af socialpædagogerne har stemt ja til de aftaler, som er blevet forhandlet på det kommunale, regionale og statslige område.

Det oplyser fagforeningen Socialpædagogerne i en pressemeddelelse.

- Vores medlemmer fortalte os inden forhandlingerne, at de ønskede sig mere i løn. Og det har de nu fået.

- Så det er dejligt at kunne give dem både gode lønstigninger og et fokus på ligeløn, som der er sat en pulje af til, siger formand Benny Andersen i meddelelsen.

Overenskomsterne gælder for de næste tre år.

Alle offentligt ansatte socialpædagoger er sikret en stigning i lønnen over de næste tre år. For de fleste vil månedslønnen i oktober 2023 være steget med omkring 1600 kroner, fremgår det af aftalen.

Socialpædagoger, som har været mindst ti år i faget, kan dog se frem til en lidt større lønstigning.

En såkaldt ligelønspulje skal - på tværs af faggrupper - bidrage til at mindske lønforskellen mellem kvinde- og mandedominerede fag.

Socialpædagogernes andel i ligelønspuljen på det kommunale område er 7,4 millioner kroner. På det regionale område bidrager de med 2,4 millioner kroner.

Ligeløn - eller mangel på samme - er især blevet debatteret, efter at landets sygeplejersker i sidste uge stemte nej til deres overenskomstaftale.

- Ligeløn optager også vores medlemmer, men de har heldigvis kunnet skille tingene ad. Vi kan ikke rette op på det lønefterslæb i overenskomstforhandlingerne.

- Derfor har vi aftalt, at vi i fagbevægelsen taler videre om den store udfordring for at finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan forfølge en politisk løsning, for det skal der til, siger Benny Andersen.

Overenskomstaftalerne kan først endeligt godkendes, når alle forbund i Forhandlingsfælleskabet har afsluttet deres urafstemninger.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer en lang række fagforbund med medlemmer, der er ansat i kommuner og regioner.

Foruden socialpædagogerne har pædagogerne godkendt deres overenskomstaftale. Sygeplejerskerne og radiograferne har til gengæld stemt nej til deres aftaler.

Dette efterlader to muligheder.

Enten at de to faggruppers repræsentanter genoptagerne forhandlingerne med arbejdsgiverne, eller at der bliver varslet en strejke.

/ritzau/