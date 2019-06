Mandag blev den ellers så vellidte Danske Bank-direktør Jesper Nielsen fyret med øjeblikkelig virkning.

Sagen er nemlig den, at han har haft ansvaret i den såkaldte gebyrsag, hvor 87.000 danske kunder har betalt for høje gebyrer på investeringsprodukter.

Men hvis man tror, at han så må forlade banken tomhændet, tager man fejl.

Bankdirektøren kan nemlig ifølge B.T.'s udregninger indkassere minimum seks millioner kroner i forbindelse med sin fyring.

Konkret handler sagen om produktet Flexinvest Fri, hvor gebyrerne i 2017 blev sat så højt, at prisen ikke gik hånd i hånd med, hvad kunderne kunne forvente i afkast.

Jesper Nielsen var ansvarlig for Danske Banks aktiviteter i Danmark, da gebyrerne blev hævet. Bankens bestyrelse mener derfor, at han ikke kan fortsætte.

Men som det normalt er med topchefer i det danske erhvervsliv, følger der også ofte et gyldent håndtryk med.

B.T. har derfor taget kontakt til Danske Banks pressechef, Kenni Leth, for at finde ud af, hvor meget Jesper Nielsen får sat ind på sin bankkonto:

»Jeg kan ikke komme med et præcist tal, men jeg kan oplyse, at vi har taget udgangspunkt i de normale fratrædelsesregler hos Danske Bank, der gælder for bankdirektører,« oplyser Kenni Leth.

'De normale fratrædelsesregler' er ifølge pressechefen, at man enten får 12 eller 18 måneders løn - afhængig af sin stilling - med sig, så nu er det interessante altså, hvad Jesper Nielsen tjener.

Det plejer man at kunne se i bankens årsregnskab, og her udbetalte Danske Bank i alt 8,1 millioner kroner i løn og pension til Jesper Nielsen i 2018.

Tallet kan dog ikke bruges til at udregne Jesper Nielsens nuværende løn, eftersom han fra september 2018 til maj 2019 var konstitueret administrerede direktør i banken, og at han med denne løn indkasserede væsentligt mere end med sin normale titel som bankdirektor for afdelingen Banking DK.

Går vi dog tilbage til 2017, får vi et tal, der er mere sammenligneligt. Her bestred Jesper Nielsen også stillingen som bankdirektør, men blot for en anden afdeling i banken.

I 2017 fik Jesper Nielsen i alt udbetalt 6,4 millioner kroner i løn og pension, hvilket svarer til cirka 530.000 kroner om måneden.

Hvis vi arbejder ud fra, at Jesper Nielsen ved sin fyring fik omtrent det samme, betyder det altså, at han forlader banken med 6,4 millioner kroner eller 9,6 millioner kroner afhængigt af, om han får 12 eller 18 måneders løn og pension.

Og det er vel at mærke efter, at bankdirektøren er blevet fyret efter at have haft ansvaret i en sag, som Finanstilsynet overfor Finans.dk mandag kaldte for en »forfærdelig sag«.

»Det er en forfærdelig sag, for den rykker ved tillidsforholdet mellem bank og kunde. Så kan man sige, at bankens medarbejdere er sælgere. Men de har stadig en forpligtelse til at rådgive ud fra det, der er i kundens interesse. Det er det, man tilsyneladende ikke har gjort her,« siger Jesper Berg, der er direktør i Finanstilsynet, til Finans.dk.