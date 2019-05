Hvis du bestiller din pakke over nettet inden klokken 14, vil det om ikke så længe være muligt at have den i hænderne kort tid efter.

PostNord tester snart et nyt koncept i samarbejde med flere detailforretninger, hvor du kan få leveret en vare på få timer samme dag.

Det skriver Finans.

Butikskæden Neye indgår blandt andet i forsøget.

Neye oplever, at kunderne efterspørger den hurtige levering, fortæller Digital chef hos Neye Jacob Breinholst.

Derfor håber han, at det nye koncept vil skille sig positivt ud hos kunderne.

»Alle taler om, at Amazon kommer og overtager detailbranchen, fordi den kan levere varerne hurtigt, men vi vil vise, at danske spillere også kan noget,« siger Jacob Breinholst til Finans.

Han tilføjer, at han ser sammedagslevering blive større og større indenfor få år.

Forsøget skal afdække, hvorvidt kunderne er villige til at betale for den hurtigere levering, forklarer Stine Sander, der er chef i PostNord.

»Det er et supervarmt emne lige nu, og nu vil vi teste, om der er et kommercielt marked for denne leveringsform.«

»Det, vi tester i første omgang, det er efterspørgslen,« siger Stine Sander.

Muligheden tilbydes i første omgang til kunder, der bor i Storkøbenhavn og et omkringliggende område fra Køge i Syd, over Roskilde i vest og til Nivå i nord.

Postnord har netop indført sammedagslevering udvalgte steder i Sverige også.

Få detailforretninger tilbyder i dag sammedagslevering, skriver Finans.

Det gør de i et samarbejde med virksomheden Burd Delivery, der på samme måde tilbyder aftenlevering samme dag, varen er bestilt.

Den samarbejder blandt andet med Matas, Saxo og Apopro.

/ritzau/