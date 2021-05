Fra 1. juli ophæves en bagatelgrænse for varer købt uden for EU. Det er flere danskere ikke klar over.

Fra 1. juli bliver det dyrere at købe varer til selv små beløb fra lande uden for EU.

Årsagen er, at EU har besluttet at ophæve den bagatelgrænse, der har fritaget varer købt for under 80 kroner i ikke-EU-lande for moms.

Men med nye momsregler ophæves den grænse. Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

At det snart bliver dyrere at købe varer på nettet fra lande som USA, Kina eller Storbritannien ser ud til at være fløjet hen over hovedet på flere danskere.

På vegne af Toldstyrelsen har YouGov interviewet 750 voksne danskere, og det viser sig, at 79 procent ikke er klar over, at bagatelgrænsen forsvinder, og at de risikerer fra 1. juli at få en ekstraregning på deres netkøb.

De 79 procent svarer til over tre millioner forbrugere.

På grund af undersøgelsens resultat har Toldstyrelsen valgt at skrue op for vejledningen med en oplysningskampagne på sociale medier og tv.

Annette Høve Nielsen er funktionsleder i Toldstyrelsen og leder for de toldere, der kontrollerer de tusindvis af pakker, som hver dag lander med fragtfly i Københavns Lufthavn. Hun siger:

- Det er rigtig ærgerligt at stå med en ekstraregning, hvis man tror man har gjort et godt køb. Det vil vi gerne hjælpe forbrugerne med at undgå, og derfor skruer vi nu op for vejledningen.

- Jeg vil også opfordre til at tjekke hjemmesiden undgåprischok.dk, før man sætter sig foran computeren og gør sit næste netkøb, siger Annette Høve Nielsen i pressemeddelelsen.

Varer købt uden for EU tillægges 25 procent moms. Det vil sige, at hvis en vare til 40 kroner bliver købt uden for EU efter 1. juli, så tillægges der automatisk 10 kroner på den samlede pris.

Oveni kommer der typisk betaling for fragt samt et transportgebyr.

/ritzau/