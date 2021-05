Ville du være klar til at skifte den normale taxi ud med en helikopter?

I såfald kan det snart blive til virkelighed. For allerede i 2024 kan de første flyvende taxier være i luften i Europa.

Det vurderer European Union Aviation Safety Agency (EASA), som regulerer flysikkerheden.

»Jeg tror, at kommerciel brug af flyvende taxier kan begynde i 2024 eller 2025,« oplyser Patrick Ky, adm. direktør i EASA.

Det skriver Reuters.

Flere europæiske selskaber udvikler lige nu mindre flyvende køretøjer til passagerer og levering af pakker og medicinsk udstyr.

EASA er allerede begyndt at arbejde med at certificere nogle af de prototyper, der er under udvikling.

Blandt andet har det tyske selskab Volocopter meddelt, at man forventer at kunne demonstrere teknologien før De Olympiske Lege i Paris i 2024.

Samtidig vurderer EASA, at markedet for flyvende taxier i Europa kan have en værdi på cirka 30 mia. kr. i 2030. Det kan skabe 90.000 jobs.

En undersøgelse har vist bred offentlig støtte til de flyvende taxier. Blandt andet har 71 % af de adspurgte i seks byområder udtrykt interesse for brugen af lufttaxier.