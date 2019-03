11. marts ventes årsopgørelsen. Her kan man se, om man skal have penge retur eller skal betale restskat.

Om ti dage kommer årsopgørelsen fra Skattestyrelsen efter planen, og det kan betyde en stigning i falske mails og opkald.

Sådan lyder advarslen fra Skattestyrelsen, der også løbende advarer om, at man kan risikere at modtage falske mails, hvor man eksempelvis lokkes til at videregive sine kontooplysninger.

- Vi oplever, at der bliver sendt falske mails ud i vores navn hele året rundt. Men det er særligt ved store begivenheder som ved årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen, at vi oplever ekstra mange falske mails, siger Rikke Madsen, presseansvarlig i Skattestyrelsen.

I årsopgørelsen kan 4,6 millioner borgere se, hvorvidt de skal have penge retur i skat, eller om de måske skal sætte penge til side til at betale eventuel restskat.

Rikke Madsen fortæller, at styrelsen ikke udsender mails til danskerne, når årsopgørelsen er klar.

- Der kommer ikke en mail. Vi åbner på et tidspunkt (for årsopgørelsen, red.). Og på et tidspunkt, hvis folk ikke har tjekket deres årsopgørelse, vil vi måske sende en mail. Men så vil vi oplyse om det, siger hun.

Skattestyrelsen oplyser, at den aldrig beder om personoplysninger, bankkonto- eller betalingskortoplysninger eller beder om, at man oplyser et beløb.

- Hvis man er det mindste i tvivl, om en mail er fra os, så lad være med at følge nogle links. Gå selv ind på skat.dk og log ind, siger Rikke Madsen.

Hun henviser til, at man kan finde eksempler på falske mails og læse mere på skat.dk/falskemails.

Årsopgørelsen for 2018 bliver efter planen tilgængelig 11. marts. Tidligere år er det sket, at opgørelsen har været klar før tid. Det kan Skattestyrelsen dog ikke oplyse, om bliver tilfældet i år.

Opgørelsen bliver tilgængelig på www.tastselv.skat.dk.

/ritzau/