Det sociale medie Snapchat har måttet sige farvel til tre millioner brugere i løbet af de seneste tre måneder.

I andet kvartal var der 188 millioner brugere af mediet, der bruges til at chatte og dele billeder og video, mens der i første kvartal af 2018 var 191 millioner brugere, fremgår det af det seneste regnskab fra selskabet bag, Snap Inc. Det skriver britiske ITV.

Overskuddet er til gengæld voksende i virksomheden, der omsatte for 262,2 millioner dollars (1,68 milliarder kroner, red.), hvilket er en stigning på 44 procent. Det er mere, end analytikerne forventede.

Mange brugere vendte i sidste kvartal Snapchat ryggen. Foto: ROBYN BECK/AFP/RITZAU SCANPIX

Snapchat har været under pres fra Facebooks apps, der aggressivt har konkurreret med Snapchat gennem flere år. Instagram, der ejes af Facebook, lancerede eksempelvis sine 'stories' for to år siden, og har i dag flere brugere end Snapchat. Samtidig er Snapchat blevet kritiseret for sit nye design, der blev rullet ud i slutningen af 2017, hvilket har ført til et yderligere redesign.