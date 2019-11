Skandalen om Smilebright - som viste sig at være farlig og kan medføre alvorlige ætsninger på tænder og tandkød - er ikke den eneste lyssky affære, ejerne bag har været blandet ind i.

Nu viser det sig, at de også har forsøgt sig med andre tvivlsomme metoder gennem webshops, hvor de har lukreret på andre mærker.

Ejerne bag Smilebright, Emil Schmidt og Frederik Sørensen, har også forsøgt sig med at sælge selvbruner under navnet Hellotan.

Børsen kan afsløre, at Hellontan er en tro kopi af det australske mærke Balibody, og at ejerne photoshoppede Balibodys navn væk fra mærkets egne produkter, og erstattede det med navnet Hellotan.

Senere solgte de produktet under det rigtige navn, Balibody, men i begge tilfælde brugte de den australske hjemmesides billeder for at få hjemmesiderne til at se næsten ens ud.

De stjal altså Balibodys billeder - og det er ulovligt.

Da Børsen konfronterer den ene ejer, Emil Schmidt, med, at hans firma har stjålet billeder, er det en noget vævende forklaring, avisen får:

»Nåååå. Ja. Okay. Nu er jeg faktisk. Det er rigtig nok. Det havde jeg egentlig glemt. Vi havde lavet det om kortvarigt. Vi har kun lige testet det et par dage, og der er altså kommet, hvad der kan tælles på en hånd af ordrer. Så det er ikke fordi, der er kørt volumen på eller noget,« siger han til Børsen og fortsætter:

»Vi ville egentlig bare lige teste. Vi havde testet med Hellotan. Nu taler jeg bare i øjenhøjde, jeg vil hellere end gerne være ærlig. Vi havde testet det og var lidt uforstående overfor, hvorfor det ikke solgte. Så prøvede vi bare lige at sætte Balibodys billeder ind og sådan noget som om, at det var det. Men det fungerede egentlig ikke. Så vi valgte at lukke shoppen igen.«

Emil Schmidt og Frederik Sørensen har som sagt været i vælten tidligere i forbindelse med Smilebright.

Udover at det blev bevist, at produktet kunne være farligt, har de også brugt en række influencers til at reklamere for deres produkt - blandt andet podcastvært Peter Falktoft og realitystjernen Stephanie ‘Geggo’ Salvali, som begge måtte undskylde for at have reklameret for produktet.

Begge langede kraftigt ud efter firmaet, efter DR1 Kontant kunne afsløre, at Smilebright indeholder 75 gange den tilladte mængde ren brintoverilte i håndkøbsprodukter.

Desuden fortsatte firmaet angiveligt med at bruge Peter Falktoft i reklamer, selvom han havde frabedt sig dette.