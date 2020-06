Vi vil gerne begunstige vores nærmeste, hvis der er noget tilbage på kistebunden, når vi går bort. Men efterlader du dig ikke nære familiemedlemmer, skal der betales afgift på 36,25 procent af din arv.

En smart finte kan dog nedbringe arveafgiften, men pas på. For der er faldgruber.

Det skriver Finans.

Ved at testamentere penge til en velgørende organisation kan du nedbringe den samlede arveafgift i tilfælde af, at du ikke efterlader dig nærmeste familie, så som børn, børnebørn. Det skyldes, at der ikke skal betales afgift af de penge, der testamenteres en velgørende organisation - mod 36,25 procent til søskende, venner og andre ikke nærtstående.

På den måde kan du både begunstige en velgørende organisation og sørge for flere penge til dine arvinger. Det kaldes populært arvefinten. Berlingske har beskrevet finten nærmere.

Men der er to faldgruber, som du skal passe på.

For det er ikke alle velgørenhedsorganisationer, du kan testamentere til for at opnå fordelen af arvefinten. Det viser to afgørelser fra Landsskatteretten.

Organisationen skal udelukkende være almenvelgørende.

»Det skal forstås helt bogstaveligt. Den må ikke have andre formål end alment velgørende, ikke det mindste biformål. Og det almennyttige formål skal komme en bredere kreds af personer til gode,« siger Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO til Finans.

Lever den udvalgte velgørenhedsorganisation ikke op til kravene om ikke at have biformål og at komme en bredere kreds af personer til gode, skal der betales 36,25 procent i arveafgift af hele arven.

Hvis du har nære familiemedlemmer, slipper de med en boafgift på 15 procent. Men det kan også løbe op i rigtig mange penge.

Som da Mærsk Mc-Kinney Møller døde i 2012.

Berlingske Nyhedsmagasin vurderede dengang, at arven, som Mærsk-ejerens tre døtre skulle dele mellem sig, var på 20 mia. kr. Det vil sige, at der røg tre mia. kr. direkte ned i statskassen.