Antallet af nysmittede og nyindlagte vil ifølge Statens Serum Instituts beregninger kun stige marginalt, hvis der åbnes helt op for de liberale erhverv og storcentrene efter påske.

Derfor blev de små erhvervsdrivende slemt skuffede torsdag aften.

De liberale erhverv – så som frisører og massører – og de små butiksdrivende i storcentrene får nemlig ikke lov at genåbne i denne omgang.

Og det vækker dyb forundring hos SMVdanmark, der varetager interesser for små og mellemstore virksomheder.

»Det er fuldstændigt urimeligt, når vi ser smittetallene for, hvad det betød, at vi har åbnet en del af samfundet. Analyserne viser, at det at åbne det liberale erhverv stort set ikke medfører øget smitte, og derfor er det uforståeligt, at man så fuldstændigt forbigår at åbne erhvervslivet, både de liberale erhverv og butikkerne,« siger administrerende direktør i SMVdanmark, Jakob Brandt, til Finans.

Genåbningspakken, som blev vedtaget torsdag aften, betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet udendørs hæves til 10, og at flere elever kommer tilbage i skole i hovedstaden, samt på erhvervsskoler over hele landet fra på mandag.

Men til SMVdanmarks store frustration må de liberale erhverv stadig vente på at slå dørene op igen – bortset fra på Bornholm, hvor de allerede er genåbnet.

Også hos Dansk Erhverv er skuffelsen over genåbningen til at tage at føle på.

»Det er skuffende, at erhvervslivet ikke er med i denne genåbningsfase. Dansk Erhverv havde forventet, at for eksempel storcentre og de liberale erhverv stod for nu. De kan åbne under sundhedsmæssige forsvarlige forhold,« skriver Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen i et mailsvar til Børsen.

Regeringen og Folketingets øvrige partier fortsætter fredag forhandlingerne om en mere langsigtet genåbningsplan.