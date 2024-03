Arla havde i 2023 en omsætning på 102 milliarder kroner ifølge regnskab. Det er nogenlunde på niveau med 2022.

Trods markant øget salg af protein- og kaffedrikke må Arla se sin omsætning falde marginalt i 2023.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra koncernen i forbindelse med årsregnskabet, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Den samlede omsætning lander på 13,7 milliarder euro svarende til cirka 102 milliarder kroner. Året før lød omsætningen på 13,8 milliarder euro.

Året har været præget af to meget forskellige halvår, siger Arlas topchef, Peder Tuborgh.

Hvor første halvdel var præget af meget høj inflation, som påvirkede forbrugernes købekraft, normaliserede prisstigningerne sig i andet halvår.

- Vi er kommet rigtig stærkt igen i markedet i andet halvår, så vi samlet set lander fornuftigt på benene for hele året, siger han.

I den første halvdel af 2023 faldt omsætningen fra strategiske brands seks procent, hvis man fraregner prisstigninger.

I anden halvdel af året steg omsætningen fra de samme brands lidt over fire procent. Det er ligeledes fraregnet den vækst, der kommer fra prisstigninger.

Koncernens strategiske brands inkluderer Arla, Lurpak, Castello, Puck og Starbucks.

I løbet af 2022 steg inflationen voldsomt i både Danmark og resten af verden. Priserne på mejeriprodukter skød i vejret, og forbrugerne begyndte at holde lidt igen.

Siden er priserne blevet reduceret "en smule", siger Peder Tuborgh.

- Der har samtidig været lønstigninger i landene omkring os og i Danmark, og det betyder, at vores produkter står bedre i markedet i dag, end de gjorde for et år siden, siger han.

Man skal dog ifølge topchefen ikke forvente, at prisen på Arlas produkter bliver lavere i løbet af indeværende år.

Generelt har koncernens største brand, Arla, været udfordret i 2023. Mængden af solgte produkter er faldet 2,8 procent sammenlignet med året før, og det svarer nu ifølge Arla selv til niveauet fra før corona.

Under Arla-brandet sælges blandt andet mælk, fløde og ost.

Men andre steder er salget steget markant. Det gælder særligt drikkeklare produkter fra køledisken.

Drikkeklar kaffe under brandet Starbucks leverede en vækst i volumen på 15,7 procent, mens salget af Arlas proteindrikke voksede hele 60,5 procent i volumen trods højere priser.

Arla er et andelsselskab, som er ejet af landmændene. Ved afslutningen af året besluttes det, hvor stor en del af overskuddet, som skal udbetales til landmændene, og hvor meget der skal geninvesteres i Arla.

Resultatet for 2023 ender på cirka 2,8 milliarder kroner. Heraf har bestyrelsen foreslået at efterbetale lidt mere end 2 milliarder kroner til landmændene.

