Det går bare ikke i den rigtige retning lige for tiden for restaurationsbranchen på grund af corona-krisen.

I dag blev det Umut Sakaryas tur til at sige stop. I hvert fald midlertidigt. Han har besluttet at lukke Guldkroen.

Det er den tidligere Masterchef-vinder og Vild med dans-deltager, der sammen med sin medejer Frank Svärd offentliggør beslutningen på Guldkroens facebookside.

‘Det er med allerstørste beklagelse og smerte, at vi bliver nødt til at lukke vores elskede kro ned fra på mandag den 27. april. På ubestemt tid,’ skriver de.

Umut Sakarya har tidligere fortalt til B.T., at det er en meget kritisk situation for selskabet, at coronavirusset kom til Danmark. Han besluttede derfor at undvære løn de næste seks måneder for at undgå at fyre personale.

Samtidig håbede de i starten på, at de kunne fungere med at levere takeaway fra de lukkede restauranter heriblandt Guldkroen.

Men sidstnævnte er efter en måned altså droppet nu.

Man kan dog stadig bestille takeaway fra Gonggong, Guldgrillen og Guldkebab.

‘Det kommer til at have nogle voldsomme konsekvenser for en lille virksomhed som vores. Vi elsker vores gæster og elsker vores personale. Men nu er vi i hvert fald nødt til at kaste håndklædet i ringen og se, hvad der sker. Indtil videre har vi kæmpet fra egen lomme uden nogen som helst støtte fra staten som mange af vores andre kolleger i branchen,’ skriver de.

I teksten bliver der også lagt pres på Folketinget, fordi det er dem, der afgør, hvornår restauranten kan åbne op igen.

'Vi beholder selvfølgelig fortsat vores personale på kroen og håber på, at dem på Christiansborg snart får fingeren ud og bliver enige om tingene, så vi ved, hvad der skal ske i fremtiden,' lyder det fra Umut Sakarya og Frank Svärd.

Guldkroen ligger i København og køkkenet er kendt for sine stegte flæsk og wienerschnitzler.