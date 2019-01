Betalingsappen MobilePay opdaterer deres system, og i den forbindelse lukker de to systemer ned, der både rammer Apple- og Android-brugere.

Det vil sige, at flere af telefonmodellerne ikke længere kan sende eller modtage penge via appen.

Det er styresystemerne Android 4.4 til Android 4.4.4 og iOS 9, der ikke vil være understøttet, skriver ComputerWorld.

Så hvis du har en iPhone 4, den sidste iPhone, som Steve Jobs nåede at introducere, eller ældre iPhone-modeller, så kan du for fremtiden skyde en hvid pil efter at benytte den nemme betalingsmåde gennem appen.



Heller ikke Samsungs Galaxy S3 eller ældre S-modeller fra selskabet vil blive understøttet.

Og det er altså ikke kun smartphone-brugere, der blive ramt.

Det samme gør dem med Apple Watch.

'I denne version har vi besluttet at fjerne understøttelsen af Apple Watch, der gennem længere tid har drillet. Tak til alle jer, der har været med på rejsen,' fremgår det af en besked fra MobilePay i forbindelse med opdateringen i App Store.

MobilePay er udviklet og ejet af Danske Bank og bliver distribueret i samarbejde med størstedelen af bankerne i Danmark.