Overvejer du at kaste penge efter en splinterny VW Golf, Fiat Panda eller en helt tredje benzinbil? Og har du brug for finansiering fra en bank?

Så er det ikke Merkur Andelskasse, som du skal rette kikkerten mod.

Som den første bank vælger den nemlig at lukke ned for alle lån til nye benzin- eller dieselbiler.

Det skriver banken i en pressemeddelelse.

Årsagen ligger i et - for banken - skuffende salg af elbiler, der i 2019 kun udgjorde 2,4 procent af det samlede bilsalg.

»Sammen med vores kunder, vil vi hele tiden gå forrest mod det mest bæredygtigt valg. Målet er hele tiden at skubbe på udviklingen. Det gør vi nu ved at sige nej til at finansiere nye benzin- og dieselbiler. Også selvom det måske ikke er populært og kan koste kunder på den korte bane. Merkur har altid arbejdet for den grønne omstilling, og det bliver vi ved med,« siger direktør Charlotte Skovgaard i pressemeddelelsen.

Som kunde i Merkur Andelskasse vil du stadig kunne låne penge til en brugt benzin- eller dieselbil i en god energiklasse, men prisen på lånet vil være højere end på et elbilslån.

»På kort sigt er det mere bæredygtigt at bruge de eksisterende biler til de er udtjent, end det er at producere nye, også selvom de kører på el. Derfor kan du her og nu stadig godt låne til en brugt benzin- eller dieselbil, men kun til de allermest brændstoføkonomiske. Men vores mål er at sige fuldt og helt stop for finansiering af alle fossile biler, uanset energimærkning,« siger Charlotte Skovgaard.