Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ikonisk pølsevogn må nu lukke og slukke efter 64 år.

Det står klart som følge af blandt andet stigende el- og madvarepriser – og at man ikke har kunnet finde én, der ville overtage driften af stedet. Det skriver TV 2 Nord.

Der er tale om pølseboden, som Børnenes Kontor Aalborg siden 1959 har forpagtet i Aalborg midtby ved Nytorv.

Til lokalmediet fortæller Nina Hav, der er formand for Børnenes Kontor Aalborg, at man længe har søgt efter en ny daglig leder af pølsevognen, men det er ikke lykkedes.

Derfor har man valgt at sige aftalen med Danish Crown, der ejer pølsevognen, op:

»Vi kan ikke gøre andet. Nu har vi prøvet et halvt år, og der er ikke udsigt til, at det lykkes at finde en, der vil tage over,« siger hun til TV 2 Nord.

Pølsevognen kunne for to år siden fejre sin 100 års fødselsdag i Danmark.

Fødselsdagen kan dateres tilbage til 18. januar 1921, har Ritzau tidligere skrevet. Det var dagen, hvor kapelmester Charles Svendsen Stevns rullede ud i de københavnske gader med seks pølsevogne.

Storhedstiden for pølsevognen var i 1960erne og 1970erne, hvor omtrent 700 pølsevogne stod rundt omkring i landet.

Siden er det faldet støt, og for to år siden var antallet af vogne nede på lidt over 100.