Selskabet Rovsing, der lovede investorerne voldsom vækst, da det gik på børsen, nærmer sig et nyt bundniveau.

København. Det var med løfter om en voldsom vækst, at teknologiselskabet Rovsing gik på børsen i 2006. Men væksten er udeblevet og aktiekursen kollapset siden da. Tirsdag tager selskabet endnu en kæberasler på børsen.

Rovsing, der nu fokuserer på at lave testsystemer til satellitter, har måttet berette, at en varslet stor kontrakt er faldet til jorden. I sit halvårsregnskab havde Rovsing beskrevet forhandlinger om to store forhandlinger.

- Rovsing informerer hermed markedet om, at forhandlinger om en af de nævnte kontrakter ikke har ledt til en kontrakt, skrev Rovsing kortfattet til aktiemarkedet mandag aften.

Det bliver straffet prompte på aktiemarkedet tirsdag formiddag. Aktierne i selskabet, der kort efter børsnoteringen kostede over 10 kroner, falder med 4,5 procent til 11,75 øre.

Holder det fald til lukketid vil Rovsing have ramt sin laveste lukkekurs i selskabets 11 år på børsen. Med faldet runder markedsværdien 50 millioner kroner i den forkerte retning.

Det gør Rovsing til et af de selskaber på fondsbørsen, der er mindst værd.

Siden sin børsnotering er Rovsing-aktien blevet splittet i to. Aktionærer, der har været med hele vejen har mistet 98 procent af aktiens værdi, mens afkastet de seneste fem år har været minus 54 procent.

I år er aktien faldet 20 procent.

/ritzau/