En fejlagtig kontrolrapport sendte Dan Duck ud i en shitstorm. Nu stævner slagteriet styrelse for rapporten.

Andeslagteriet Dan Duck trækker Fødevarestyrelsen i retten for en fejlagtig kontrolrapport.

Det skriver DR P4 Midt & Vest og TV MidtVest.

Ifølge TVMidtVest er Fødevarestyrelsen blevet stævnet med et erstatningskrav på "et tocifret millionbeløb". Slagteriets direktør ønsker over for tv-stationen ikke at oplyse det præcise beløb.

En kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen sendte Dan Duck ud i en shitstorm få dage før juleaften sidste år.

- Vi kæmper for at sikre os, at virksomheden kan overleve, og det gør vi med alt det, vi kan, siger administrerende direktør Hardy Eskildsen til DR P4 Midt & Vest.

Kort før jul var der kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Det resulterede i en kontrolrapport, hvor der blandt andet stod, at "kun lidt under halvdelen" af medarbejderne vaskede hænder, før de gik i gang med arbejdet.

Men det var ifølge Dan Duck ikke korrekt.

Fødevarestyrelsens kontrollant havde overset, at nogle medarbejdere vaskede hænder ved en anden håndvask.

- Alle vasker altid hænder - ellers bliver de fyret og øjeblikkeligt bortvist, siger direktøren til DR P4 Midt & Vest.

Kritikpunktet med uvaskede hænder blev ikke drøftet med slagteriet, før kontrollanten forlod stedet, som reglerne om partshøring ellers foreskriver.

Den samlede kontrolrapport blev herefter offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside - også uden at sagen forinden blev drøftet med andeslagteriet.

Derefter røg sagen i pressen - og årets salg af juleænder styrtdykkede.

Først 10. januar erkendte Fødevarestyrelsen, at der var sket en fejl. Men da var skaden sket, siger slagteridirektøren.

- Det er ikke godt nok, for der er jo ikke ret mange, der køber juleænder den 10. januar, siger han.

Dan Ducks krav om erstatning kommer bag på Fødevarestyrelsen.

- Vi er en lille smule overraskede over, at det er endt med en stævning, men det er sådan, det er, siger kødkontroldirektør i Fødevarestyrelsen Johan Kjølhede Overgaard til DR P4 Midt & Vest.

Han forklarer, at der skete en menneskelig fejl hos de tilsynsførende, og undskylder, at de ikke fik hørt virksomhedens kommentarer til den manglende håndvask.

- Det har kontrolchefen beklaget over for virksomheden, og det har jeg også gjort. Det var ikke i orden, siger Johan Kjølheden Overgaard, som ellers ikke ønsker at kommentere stævningen, før Fødevarestyrelsens jurister har set på sagen.

Det hører med til historien, at Dan Duck fra september til december var under skærpet tilsyn af Fødevarestyrelsen, fordi der blev konstateret ekskrement- og tarmrester på nogle af ænderne.

Her besøgte Fødevarestyrelsen virksomheden 30 gange, og i 80 procent af tilfældene fandt de gødningsforurening på ænderne.

Ved hvert besøg blev 100 ænder tjekket, og der blev i gennemsnit fundet rester fra tarme eller ekskrementer på 3 ud af 100 ænder.

Men slagteridirektøren fastholder, at det alene er Fødevarestyrelsens fejl, som har skadet virksomheden.

- Ja, der har været skærpet tilsyn. Men der har hverken været yderligere indskærpelser eller påbud i den sag i løbet af efteråret, og vi er kommet godt i havn med alt det, vi arbejdede med, siger Hardy Eskildsen.Det er endnu uvist, hvornår sagen kommer for retten.

/ritzau/