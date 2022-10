Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Man går rundt med en knude i maven.«

Sådan lyder det fra slagtermester Leif Laustsen, da B.T. mandag morgen besøger ham i hans hårdt pressede slagterbutik i Assens på Fyn.

På grund af de eksploderede priser på især strøm, varme og de kødvarer, der skal sælges, er han nødt til at fyre ansatte.

»Vi er hårdt ramt. Her i huset har vi slukket fryserum og klimaanlæg. Men det sidste håndtag er, at jeg ud af mine otte ansatte skal ud og afskedige to,« siger han og tilføjer:

Hvor meget sparer du på pengene, når du handler?

»Det gør ondt.«

Mandag viser de seneste tal, at inflationen nu er steget med ti procent siden september sidste år.

Det er den højeste stigning siden 1982. Altså i 40 år.

Leif Laustsen er formand for foreningerne Danske Slagtermestre og FødevareDanmark, og han fortæller, at det for et stort antal slagterbutikker slet ikke er nok at fyre medarbejdere.

»Inden for kort tid har vi hos Danske Slagtermestre mistet ti slagterbutikker. De har måttet give op, da de har kunnet se, at de ikke kan holde til det her,« siger han.

Leif Lausten har forsøgt at komme med de bedste råd til medlemmerne hos Danske Slagtermestre.

»Jeg har sagt til alle medlemmer, at de skal i gang med at spare på strømmen og gøre nogen tiltag selv,« siger han.

Men det ser ud til, at det er mere end ti slagtere, der må lukke, fordi de ikke har råd til at fortsætte.

»Jeg taler dagligt med mine medlemmer, og der er rigtigt mange, der er kede af det og græder. De spørger, hvor lang tid vi skal blive ved med det her,« siger han og fortsætter:

»For mange er det et livsværk, de ikke har råd til at have mere og må lukke. Det er ikke sjovt.«

Hvad betyder det her for den almindelige forbruger?

»Vi har været nødt til at sætte priserne op,« siger han.

De stigende priser gør, at forbrugerne må holde pengene i lommen, så vidt det er muligt.

»Forbrugerne holder pengene i lommen, og det vil komme til at gøre ondt i store dele af økonomien. Vi tror især, at detailhandlen og byggeriet får det svært, da det er brancher, som vil blive direkte påvirket af den forhøjede økonomiske usikkerhed og udhulingen af forbrugernes købekraft,« skriver Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom i Sydbank, i en pressemeddelelse.

På videoen i toppen af artiklen kan du se slagtermesteren fortælle, hvordan han håndterer de vilde prisstigninger.