1650 personer havde set frem til varmrøget laks, oksemørdbrad og mørk chokoladekage fra Allégårdens Slagter. Men de personer må nu skaffe mad fra et andet sted.

»Vi har fået corona. Vi er fire til fem stykker, der i hvert fald er testet positiv. De sidste venter på svar,« siger Per Jørgensen, der er medejer af Allégårdens Slagter.

Allégårdens Slager i Odense har aflyst alle orde fra 28. december til og med 31. december. Corona-smitte i slagteriet har sat en stopper for produktionen i køkkenet.

»Vi turde simplethen ikke. I morgen kan vi stå op og endnu flere er smittet, og så er folk i endnu dårligere tid med maden til nytår,« siger Per Jørgensen og fortsætter:

»Vi snakker om nytårsmenuer til 1650 personer. Plus smørrebrød og almindelige ordrer. Og så er der selvfølgelig det almindelig salg.«

Og det manglende nytårssalg kommer til at påvirke pengekassen i slagteren.

»Vi mister over en million i omsætnig på det her.«

»Det er noget møg,« siger Per Jørgensen.

Allégårdens Slagter holder lukket frem til den 3. januar 2022. Vis mere Allégårdens Slagter holder lukket frem til den 3. januar 2022.

Var det muligt at finde personer ude fra og komme i mål med ordrene?

»Nej, det kan man ikke. Man er nødt til at bruge menensker, der er vant til at arbejde med det. Vi skal have nogle, der kan opretholde vores kvalitet. Det er ikke sådan bare lige at finde nogen.«

På trods af at folk er blevet skuffet, så er Per Jørgensen glad for modtagelsen af den kedelige nyhed.

»Alle synes, det er virkelig ærgerligt. Men de har fuld forståelse for, at vi har gjort, som vi har gjort,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke særlig sjovt, og det er ikke særligt sjovt at ringe.«

Planen er, at slagteren åbner den 3. januar 2022.

»Vi satser på, at vi kan åbne igen på mandag. Men det må tiden vise. Vi starter ligeså hurtigt vi kan, men mandag er tidligst,« siger Per Jørgensen afslutningsvis.