Industrien har onsdag taget hul på forhandlinger om overenskomster for 230.000 ansatte.

Er de gode tider i dansk økonomi ved at lakke mod enden, eller er der udsigt til flere år med fremgang.

Det spørgsmål deler vandene mellem virksomheder og ansatte i industrien, der onsdag har taget hul på forhandlinger om nye overenskomster.

Forhandlingerne er startskuddet til overenskomster for mere end 600.000 ansatte i private virksomheder i Danmark.

Industrien er det største område med omkring 230.000 ansatte, og overenskomsten i industrien plejer at sætte niveauet for de øvrige, der skal falde på plads i løbet af foråret.

På den ene side er Dansk Industri, hvor administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen som topforhandler mener, at man skal passe på med at sætte Danmarks konkurrenceevne over styr med for store lønstigninger.

- Virksomhederne skal kunne blive ved med at tiltrække ordrer og arbejdspladser til Danmark, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Hvis vi ikke lykkes med en god aftale, er de eneste, der blive glade, vores konkurrenter i udlandet, siger han på et pressemøde onsdag.

Han mener, at Danmark går mere usikre tider og peger på, at flere store eksportmarkeder er klemt for tiden. Det gælder blandt andet Tyskland, Storbritannien og Sverige.

- Vi er i en brydningstid, hvor vi er på vej ud af en højkonjunktur og ind i mere usikre tider, og konkurrenceevnen er under pres, siger Lars Sandahl Sørensen.

På den anden side er CO-industri, der repræsenterer ni fagforbund, hvor 3F, Dansk Metal og HK Privat organiserer langt de fleste. Her er formand Claus Jensen fra Dansk Metal topforhandler.

Han deler ikke Dansk Industris skeptiske syn på fremtiden.

- Man kan altid være bekymret om fremtiden, men indtil videre ved vi ikke engang, hvordan væksten endte i 2018. Vi ser ikke med skræmte øjne på fremtiden, siger Claus Jensen.

- Virksomhederne har tjent rigtig mange penge, og det skal afspejle sig i de aftaler, vi laver. De ansatte skal have andel i den merværdi, der er blevet skabt ude på virksomhederne, siger han.

Industrien regner med at afslutte forhandlingerne inden 7. februar, så det ikke bliver nødvendigt at opsige overenskomsterne.

Senere i foråret åbner de næste forhandlinger om overenskomster.

Her forudser flere arbejdsmarkedsforskere en strid på byggeriets område. Virksomheder og ansatte er uenige om, hvordan man skal sikre sig mod, at udlændinge arbejder i Danmark under ringere vilkår end danskere.

I fagbevægelsen bliver det kaldt social dumping.

/ritzau/