Der er en unik mulighed for at spare tusindvis af kroner for boligejere.

Men det skal gå stærkt.

Boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, fortæller til Finans, at 300.000 boligejere med fastforrentede lån kraftigt bør overveje at få omlagt deres lån.

Det skyldes, at kursen på et 30-årigt fastforrentet en-procent-lån med afdrag i øjeblikket er tæt på at runde 100. Og ryger kursen over 100, vil lånet lukke, skriver mediet.

Boligrenterne dykker, og det presser kurserne opad.

»Vi anbefaler, at boligejere, der har et fastforrentet lån med en rente på to procent eller derover, får regnet på deres muligheder. Enten ved at benytte de selvbetjeningsmuligheder, der stilles til rådighed i deres netbank, eller ved at kontakte deres rådgiver. Der kan være mange penge at spare, hvis man har en lang tidshorisont i sin bolig,« siger Lise Nytoft Bergmann til Finans.

Man skal særligt spidse øre, hvis man er er boligejer med en fast rente på to procent eller derover, og samtidig har et lån på minimum 500.000 kroner.

Og mens man har ørerne slået ud, skal man få fart i fingrene. For næste opsigelsesfrist er på fredag i denne uge.

I Danmark er der cirka 300.000 boligejere med et fastforrentet lån, som manøvren er relevant for.

Finans beskriver, at hvis man tager udgangspunkt i et fastforrentet to-procent-lån med afdrag på en million kroner, som omlægges til et tilsvarende lån med en rente på en procent, vil den månedlige ydelse falde med 110 kroner efter skat, mens det månedlige afdrag stiger med 410 kr.

På den måde kan boligejeren spare cirka 80.000 kroner over hele lånets løbetid.

Samtidig skal man dog være klar over, at restgælden vil stige i stedet.