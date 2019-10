Den amerikanske softwarevirksomhed Microsoft havde i første kvartal vækst. Sky-segmentet bidrog til opturen.

Flere virksomheder får hjælp fra Microsoft til at lagre data i den såkaldte sky, og det bidrager til at løfte de økonomiske resultater hos softwareselskabet.

Det fremgår af Microsofts regnskab for perioden juli til september, også kendt som selskabets første kvartal, der er blevet offentliggjort onsdag aften.

I perioden havde Microsoft samlede indtægter for 33,1 milliarder dollar, hvilket svarer til 222,1 milliarder kroner. Det var en stigning på 14 procent i forhold til den samme periode et år tidligere.

I regnskabet forklarer Satya Nadella, administrerende direktør hos Microsoft, at det blandt andet er selskabets sky-løsninger, der er med til at drive væksten.

I perioden juli til september havde det forretningsområde, der har at gøre med selskabets sky-løsninger, Intelligent Cloud, en omsætning på 10,8 milliarder dollar, svarende til 72,5 milliarder kroner. Det var 27 procent højere end et år tidligere.

- Vi bliver ved med at finde på nye ting på tværs af hele teknologispektret for at levere nyheder til vores kunder, og vi investerer i store og voksende markeder med muligheder for ekspansion, siger Satya Nadella i regnskabet.

Med Microsofts sky-løsninger bliver det eksempelvis muligt for kunder at få adgang til og opdatere digitale filer, uanset hvor de er henne i verden og fra en hvilken som helst enhed - så længe der bare er internetadgang.

Det gør det nemmere for virksomheder at arbejde på tværs af kloden, som det kun er blevet mere normalt over en efterhånden længere årrække.

Samtidig med at omsætningen er steget for Microsoft i første kvartal, så er også indtjeningen steget.

I perioden tjente selskabet 10,7 milliarder dollar efter skat - eller stort set hvad sky-forretningen alene hentede ind af indtægter - og det svarer til 71,8 milliarder kroner.

Overskuddet var en stigning på 21 procent i forhold til et år tidligere.

/ritzau/