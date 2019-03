Forhandlerne har skrumpet lagrene af B&O-tv, og det fører til nedjustering på forventningerne til i år.

Bang & Olufsen har natten til tirsdag valgt at nedjustere sine forventninger til årets omsætning med en tiendedel og droppe sit mål for de næste tre år. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Nedjusteringen kommer, efter at selskabet har taget et kig på salgstallene for tredje kvartal i det forskudte regnskabsår 2018/2019.

Her har salget været 18 procent lavere end samme kvartal sidste regnskabsår.

Det skyldes ifølge Bang & Olufsen ikke, at detailsalget er kollapset. Det er derimod vokset. Til gengæld har forhandlerne i Europa, Mellemøsten og Afrika dog valgt at reducere deres lagerbeholdninger.

- Denne omsætning forventes normaliseret i fjerde kvartal, men forventningen er forbundet med betydelige usikkerheder, skriver Bang & Olufsen i meddelelsen.

Ud over omsætningen forventes overskuddet på driften også blive skåret kraftigt ned.

Selskabets ledelse har meddelt, at en ny plan for selskabets "langsigtede mål" vil blive præsenteret i forbindelse med årsregnskabet.

Alle andre vil få syn for sagen 4. april, hvor resultatet for tredje kvartal bliver præsenteret.

/ritzau/