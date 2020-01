Nordjyske skraldemænd mener, at artikler i regionalt medie tegner forkert billede og har nedlagt arbejdet.

Skraldemændene ved Aalborg Kommune har tirsdag morgen nedlagt arbejdet, skriver Nordjyske.

Det sker i protest mod skriverier i selvsamme medie.

- Der er tegnet et billede af et dårligt arbejdsmiljø. Og beretningen er bare fortsat, selv om mange af tingene - som kommer fra anonyme kilder - simpelthen er ukorrekte, siger Jan Jessen, der er 3F-tillidsmand ved Aalborg Renovation, til mediet.

Avisen har i flere artikler beskrevet arbejdsforholdene for de nordjyske skraldemænd.

I artiklerne har der blandt andet været tegnet et billede af, at skraldemændene er bange for at brokke sig.

Men det afviser tillidsmanden.

- Folk er jo rystede over den beskrivelse. Vi har alle muligheder for at komme til orde via de organer, der er herude, siger Jan Jessen.

Han tilføjer, at der jævnligt laves undersøgelser af arbejdsklimaet, og her ligger man ifølge tillidsmanden altid i top.

Han erkender dog, at der tidligere har været problemer med ondt i arbejdsmiljøet.

Men det handler ifølge tillidsmanden primært om en tidligere tillidsmand og to medarbejdere, der ikke længere er ansat.

Det er et overstået kapitel, mener tillidsmanden.

Det blev besluttet at nedlægge arbejdet i tre timer. Herefter vil der atter blive indsamlet affald som normalt.

/ritzau/