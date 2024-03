Rejseselskabet TUI løfter sin omsætning, men skovbrande på Rhodos skabte problemer for indtjeningen.

Skovbrande hærgede ikke kun landskabet på den græske ferieø Rhodos i sommer, men også rejseselskabet TUI's chance for at tjene penge på driften.

Det fremgår af årsregnskabet for det skæve regnskabsår 22/23, som er blevet offentliggjort onsdag.

Driftsresultatet for hele perioden var et underskud på godt 6,3 millioner kroner.

- I den absolutte højsæson blev Rhodos desværre ramt af voldsomme naturbrande, og TUI valgte derfor at indstille alle flyvninger i en kortere periode af højsæsonen, lyder det i regnskabet.

- Naturbrandene påvirkede efterfølgende salget af sommerrejser.

Udfordringerne holdt dog ikke TUI fra at løfte den samlede omsætning for året til knap 1,3 milliarder kroner.

Rejseselskabet omsatte for godt 70 millioner mere end året før.

Det var blandt andet resultatet af en stærk vintersæson og kundernes interesse for og tilbagevenden til TUI's egne koncepthoteller, fremgår det af regnskabet.

På Rhodos udbrød omfattende og ødelæggende skovbrande midt i en hedebølge i slut juli sidste år.

Det betød, at lokale såvel som turister blev evakueret til lokale sportshaller, mens huse, hoteller og ejendele forsvandt i flammerne.

TUI var et blandt flere rejseselskaber, der indstillede flyvningen til øen i en periode.

På samme tid blev evakueringsramte danskere tilbudt at tage turen hjem til Danmark med et evakueringsfly.

Til trods for driftsunderskuddet formåede TUI i sidste ende alligevel at komme ud med et overskud 6,8 millioner kroner.

Det skyldes skattemæssige årsager og andre finansielle poster, der ikke konkretiseres i regnskabet.

/ritzau/