'Aula er fortsat ubrugelig. En skandale af rang!!'

It-selskabet Netcompany får massiv kritik af deres kommunikationsplatform Aula, her blot tre uger inden Skoleintras afløser skal tages i brug.

I juni skrev fagbladet Folkeskolen, at Aula, som Netcompany forventer vil have over 2,3 millioner brugere, var blevet udskudt for tredje gang.

Og noget tyder på, at platformens pilot-brugere stadig ikke mener, at Aula, som er sat til at gå i luften som SkoleIntras afløser umiddelbart efter efterårsferien, er klar til brug.

Kritikken omkring Aula er stor på både Apples App Store og Googles Play Store. Foto: Screenshot /Google Play Store

De tidligere udskydelser var sket med henvisning til, at man ikke kunne garantere for datasikkerheden, hvorfor man måtte udskyde implementeringen af den nye platform.

På Apples App Store og Googles Play Store er der langt mellem de gode anmeldelser af Netcompanys nuværende versioner af Aula til medarbejdere, forældre og elever.

Har du selv prøvet Aula? Så vil B.T. gerne høre fra dig på ksol@bt.dk

En af brugerne i Apples App Store skriver 1. august under overskriften 'Virker ikke', at appen åbner på startskærmen, inden den lukker ned igen:

'Hvem skulle have troet, at det kunne ske med en offentlig it-løsning…' slutter brugeren af i sin kritik af appen fra selskabet, der ifølge Altinget også har vundet et udbud om at drive digital post til danskerne – en afløser for det nuværende e-Boks.

Andre anmeldelser går på, at det er noget nær umuligt for brugerne at logge ind på Aula.

De brugere, der alligevel formår at komme ind, har problemer med at finde de oplysninger, som de søger. Blandt andet legekammeraters adresser og telefonnumre.

De kritiske anmeldelser har stået på i de forskellige app stores i flere måneder, hvor Netcompany gentagne gange har svaret brugerne, at de løbende arbejder på at forbedre platformen, og i flere tilfælde skriver, at de har rettet fejlene.

Til flere af anmeldelserne svarer Netcompany, at de hele tiden arbejder på at forbedre Aula. Alligevel har kritikken stået på i flere måneder. Foto: Screenshot /Google Play Store

Alligevel er kritikken ikke stilnet af, og her blot tre uger før platformen skal rulles ud, hersker der stadig stor utilfredshed med SkoleIntras afløser.

'Ingen unilogin og NemID melder fejl. Slettede appen. Kan ikke udtale mig om indholdet, da jeg aldrig kom ind,' skrev en bruger fredag 27. september.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Netcompany. I stedet henvises der til en udtalelse i mediet Digitech, hvor Netcompany giver udtryk for, at de over tid vil have tilfredse brugere på deres app.

»Det er vores klare overbevisning, at appen på sigt vil leve op til brugernes høje forventninger,« siger virksomheden til mediet.