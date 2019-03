For anden gang på få år skifter den danske skokæde Bianco - der kæmper økonomisk - direktør.

Blot halvandet år nåede Camilla Jochumsen at sidde i direktørstolen, før hun nu er blevet skiftet ud med Jens Schøtt.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Jens Schøtt bliver samtidig medejer af skokæden, der blev grundlagt tilbage i 1987. Han får en ejerandel på 10-15 procent, og dermed er Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen ikke længere eneejer af kæden.

Siden han købte sig ind i Bianco for tre år siden og blandt andet brugte 100 milloner på at genoprette kædens egenkapital, er det dog kun gået nedad for den landsdækkende forretning.

Det seneste regnskab viste ifølge Finans et underskud på 25 millioner kroner, og set over de seneste otte år har kæden tabt knap 200 millioner kroner.

Samtidig er flere af kædens butikker lukket.

Hvor der tidligere var 180, er der nu under 100 tilbage i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.