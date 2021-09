Det er de færreste, der tager ruten fra topdirektør til skovarbejder.

Men det gør administrerende direktør for mange millionvirksomheden og det yderst populære Rødovre Centrum Jesper Andreasen, som nu har tænkt sig at søge væk fra det indelukkede kontor og ud i den friske natur.

»Jeg har købt mig en skov ved Holbæk i det selskab, som jeg ejer. Der kommer jeg til at være med en motorsav i hånden, køre med maskiner og alt det, der hører til,« fortæller Jesper Andreasen og fortsætter:

»Jeg skal gå ude i naturen og nyde det liv, der er der. Man føler, man er med til at udvikle noget og se træerne vokse. Det er et drømmejob, så jeg håber, at jeg bliver ansat,« griner Jesper Andreasen, da han forklarer, at han nok skal få et job i sit eget selskab.

Hermed skifter han kuglepennen, kontorstolen og det meget succesfulde Rødovre Centrum ud med blandt andet motorsav og kørsel af større maskiner.

»Jeg synes, at det var et rigtig god tidspunkt at forlade familievirksomheden.«

»Sammenlagt har jeg siddet her i 30 år, og jeg var nået til det punkt, hvor man skal overveje, om man fortsat tilføjer tilstrækkeligt. Dermed skal man vurdere, om man skal ud fra kontoret,« fortæller Jesper Andreasen, der dermed afslutter en 45 år lang periode, hvor en fra den rige familien Knudsen / Andreasen ikke er på direktørposten i Rødovre Centrum.

Den nye jobtitel betyder også, at der kommer til at være en markant lønnedgang for den afgående direktør.

Jacob Birkbøll (tv) overtager posten fra Jesper Andreasen (th). Foto: Klaus Sletting Jensen Vis mere Jacob Birkbøll (tv) overtager posten fra Jesper Andreasen (th). Foto: Klaus Sletting Jensen

»Det bliver markant lønnedgang, men det er ikke det, jeg bygger min hverdag på. Jeg er fortsat medejer af Rødovre Centrum, og det går godt. Jeg har ikke brug for det samme som jeg tjente førhen. Jeg har det godt, og der ingen der skal bekymre sig om mig. For mig er jobbet en løn i sig selv.«

Og kærligheden for naturen er ikke bare kommet ud af den blå luft. For Jesper Andreasen kommer fra en gartnerfamilie, hvor både hans morfar, far og bror var gartnere.

Rødovre Centrum blev nemlig grundlagt i 1966 af gartner og morfar Aage Knudsen og har siden da været ejet af efterkommere. Dermed har familien Knudsen / Andreasen altid været ved bordet, når beslutninger skulle tages i virksomheden.

I stedet for Jesper Andreasen kommer økonomidirektør Jacob Birkbøll til at overtage posten som administrerende direktør.

»Jeg ansatte Jacob Birkbøll som økonomidirektør for to år siden. Han er gået til opgaven med engagement og har kun leveret,« lyder det fra Jesper Andreasen.

Og Jesper Andreasen er dog heller ikke helt ude af virksomheden Rødovre Centrum.

For han vil gå fra bestyrelsesmedlem til bestyrelsesformand i Rødovre Centrum, hvor hans storebror Torben Andreasen er næstformand. Dermed vil familien forsat eje virksomheden og Jacob Birkbøll vil fortsat være direkte under Jesper Andreasen.

Gennem årene har centret kunne præstere det ene trecifret millionoverskud efter det andet. Senest lød resultatet på 359 millioner kroner. I 2019 havde virksomheden en omsætning på omkring 2,3 milliarder kroner.