Novozymes må se sine største vækstdrømme sejle væk i oversvømmelser i USA.

Starten på 2019 blev sværere end ventet for Novozymes, der som resultat skruer ned for drømmene om, hvor meget organisk vækst - vækst uden opkøb - som selskabet vil opleve i år.

Over stort set hele linjen havde Novozymes, der fremstiller enzymer og mikroorganismer til mange forskellige produkter, et dårligere salg de første tre måneder af 2019 end ventet.

Det viser selskabets regnskab for første kvartal i 2019.

Novozymes sælger blandt andet enzymer til vaskemidler, føde- og drikkevarer, landbrugsprodukter og medicin.

Det er særligt salget af enzymer til bioenergi, der har haft en hård start på 2019 for Novozymes.

Ifølge direktør Peder Holk Nielsen har oversvømmelser i den del af USA, der kaldes Midtvesten, gjort en dårligere situation værre for Novozymes salg til produktionen af bioethanol, som bruges i brændstof.

- Vi havde forventet et fald i bioethanol i USA, men faldet har været større en forudset. Oversvømmelser har gjort livet svært for vores kunder, siger Peder Holk Nielsen.

Inden for området af enzymer til madlavning blev starten på 2019 en blandet pose bolsjer for Novozymes, der dog nok mest blev efterladt med en syrlig smag i munden.

Mens salget af enzymer til helseproduktioner, drikkevarer og madlavningsolie steg, faldt salget til bageprodukter - særligt i USA.

Samtidig kæmper Novozymes stadig med Mellemøsten, hvor svage markeder og en svag tyrkisk lira fortsat gør det svært at hente overskud i danske kroner.

I alt er området omsat for omkring 20 millioner kroner mindre end samme kvartal sidste år.

I de første tre måneder har Novozymes alt i alt hentet et resultat på lige under 700 millioner kroner efter skat. Det er cirka 100 millioner kroner mindre, end analytikere ifølge Ritzau Finans forventede.

I alt har Novozymes omsat for lige under 3,5 milliarder kroner i de første tre måneder.

Allerede sidste år noterede Novozymes, at starten på 2019 ville blive svær, men at det kunne indhentes i resten af året. Tidligere var forventningen, at den organiske vækst kunne ende på mellem tre til seks procent.

De forventninger er nu i stedet tre til fem.

Resten af forventningerne herunder til omsætning og overskud er fortsat de samme.

