Signet, der sælger Pandoras smykker i USA, oplever faldende salg. Det sender Pandoras aktier ned.

Blot få dage efter at sænkede analytikerestimater gav Pandoras aktionærer et solidt hak i tuden, bliver aktien igen straffet på børsen. Torsdag er det dårligt nyt fra USA, det trykker aktien.

Signet Jewelers, der gennem kæden Jarad sælger Pandora-smykker, nedjusterer forventningerne til salg og indtjening efter en svag julesæson.

Jarad oplevede et fald i det sammenlignelige salg - salg i butikker, der har været åbne mindst et år - i julesæsonen på 8 procent. Det samlede salg i kæden faldt 6,3 procent til 323,9 millioner dollar.

Fra at have ligget i plus sender den nyhed aktierne i Pandora ud i et fald på 1,7 procent. I kroner og øre betyder det, at selskabet er blevet omkring 500 millioner kroner mindre værd.

Mandag faldt Pandora-aktier med 6 procent, da investeringsbanken Morgan Stanley, der skar sit bud på, hvad en aktie bør koste, til 335 kroner fra 370 kroner, og banken Carnegie var ude i samme ærinde.

Men nedturen er startet for længe siden.

- Pandora har haft meget, meget høje vækstrater. Men de vækstrater er kommet ned. Det er delvist selvforskyldt. Der har manglet produktfornyelser og de, der er kommet, er ikke rigtig slået igennem.

- Og så er det bare blevet sværere at drive detailsalg, sagde Pandora-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen mandag.

Efteråret 2018 var også en grum omgang for aktionærerne. I december faldt aktien over 10 procent på en dag, da investeringsbanken Carnegie kom med en kritisk vurdering af udviklingen i salget.

Før det havde en nedjustering af vækstudsigterne for hele 2018 i november gjort sit til at sende aktien sydover.

Med torsdagens fald er Pandora blevet 45,5 milliarder kroner mindre værd, end da kalenderen første gang skrev 2018. Det betyder, at markedsværdien er faldet med 61 procent til 28,8 milliarder kroner.

/ritzau/