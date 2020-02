To mindre fartøjer har nærmet sig containerskibet "Maersk Tema". Det står ikke klart, om det er pirater.

Containerskibet "Maersk Tema" har været involveret i en hændelse i Guineabugten ud for Nigeria i Vestafrika, hvor mandskabet har informeret om to små fartøjer, der er sejlet mod skibet.

Ifølge mediet Tradewinds er der tale om en bording af pirater. Indtil videre ønsker det tyske rederi, der driver skibet, Schulte, også kaldet BSM, blot at bekræfte, at der har været en hændelse, hvor to fartøjer har haft kurs mod skibet.

Mærsk oplyser, at det ikke er det danske rederi Maersk Line, der driver skibet, fordi det er chartret ud til Schulte.

Kriseleder hos Navigate Response Dustin Eno, der håndterer kommunikationen om skibet "Maersk Tema" på vegne af det tyske rederi Schulte, bekræfter, at skibet er involveret i en hændelse.

- Vi kan oplyse, at to små fartøjer nærmede sig skibet, som drives af Schulte, fredag morgen i Guineabugten. Mandskabet på skibet identificerede, at de to fartøjer forsøgte at nærme sig og fulgte nødproceduren for sådanne situationer, siger Dustin Eno.

- Vi blev alarmeret, og vi har omgående rapporteret hændelsen til de lokale myndigheder.

Dustin Eno ønsker ikke at oplyse yderligere om fredagens hændelse.

Ifølge hjemmesiden MarineTraffic, der sporer skibe i hele verden, befinder "Maersk Tema" sig netop omkring Nigeria og sænkede fredag morgen klokken otte dansk tid sin fart fra lige under 20 knob til nul.

Der er tale om et containerskib bygget i 2015 med en kapacitet på 5380 tyvefodscontainere.

Området ud for Nigeria har det seneste år oplevet en betydelig stigning i antallet af piratangreb, hvor besætningsmedlemmer er blevet kidnappet.

- Nu har vi desværre igen en situation med et piratangreb i Guineabugten, hvor uskyldige søfolk bliver bragt i fare, siger direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen.

- Vi skal have stoppet piratangrebene i Guineabugten, og vi er nødt til at have hjælp fra myndighederne til at få styr på sikkerheden i området.

