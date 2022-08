Lyt til artiklen

Skridtene bliver længere og længere fra den bund, der blev sat i april.

For nu er der nemlig blevet føjet 2.800 til ledighedskøen, og dermed er der 77.800 personer ledige på arbejdsmarkedet, viser nye tal for Danmarks Statistik ifølge Finans.

Det er altså tredje måned i træk, at ledigheden er steget.

Det skyldes ikke mindst den skyhøje inflation, der driller, og som har sendt forbrugertilliden ned i et historisk lavt niveau.

Og desværre ser det ud til blandt flere økonomer, at der en forventning om, at ledigheden ikke vil begynde at falde igen i den kommende tid.

Tværtimod vil den »stige mærkbart, fordi vi står over for en opbremsning i økonomien.«

»Der er stor risiko for, at vi kan komme til at stå overfor en ny virkelighed på arbejdsmarkedet. Forbrugerpriserne stiger med det højeste i næsten 40 år, som kan ramme privatforbruget og eksporten. Hertil er usikkerheden taget til efter Ruslands invasion af Ukraine,« skriver Lisette Rosenbeck Christensen, der er seniorøkonom i Arbejdernes Landsbank til mediet.