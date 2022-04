Realkreditinstitutterne er nu blevet så nervøse for at udstede lån i små obligationsserier, at de springer et lån over.

Sådan lyder meldingen hvert fald fra realkreditgiganten, Totalkredit.

Det skriver Finans.

Det er første gang, det sker, under de seneste måneders voldsomme rentestigninger.

Totalkredit har mandag i stedet meddelt, at man åbner et 30-årigt 3,5 procent lån med 10 års afdragsfrihed.

Normalt ville man ellers have åbnet lånet med 30 års afdragsfrihed, men det er langt mere kursfølsomt i øjeblikket.

Så det sker ikke, og det betyder, at boligejere, der vil have lån med fast rente og de 30 års afdragsfrihed, nu må affinde sig med et tab på næsten syv kurspoint.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, betegner situationen som 'vild'.

»Himmelflugten i renterne vil ingen ende tage, og et fastforrentet lån med en rente på 3,5 procent er nu virkelighed. Det er gået voldsomt hurtigt. I december talte vi om 1,5 procent i rente og for lidt mere end et år siden om 0,5 procent I dag står vi så på tærsklen til 3,5 procent Det er ret vildt,« siger Brian Friis Helmer til Finans.

Det er også meget tæt på, at realkreditinstitutterne kan åbne et 4-procent lån. I sidste uge lød det nemlig, at der blot manglede 0,2 kurspoint, og mandag er kurserne faldet yderligere.

De voldsomme rentestigninger får i øjeblikket store konsekvenser for dem, der overvejer at købe bolig.

