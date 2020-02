Hvis du har udlejet din lejlighed på Airbnb, kan du muligvis se frem til et brev fra Skattestyrelsen.

Styrelsen har nemlig i dag sendt breve ud til 6.355 udlejere.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at Airbnb i januar har sendt oplysninger om danske udlejere til Skattestyrelsen.

Og når styrelsen modtager oplysninger om borgere, har de pligt til at underette dem om omfanget og oplysningernes karakter.

»Oplysningerne, vi får fra Airbnb, er uden personnumre, og vi er derfor i gang med at identificere de borgere oplysningerne vedrøer, og det har vi foreløbig kunne på de ca. 6.000 borgere, der nu modtager et brev,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, i pressmeddelelsen.

Mens styrelsen har pligt til at informere borgerne, er der også en opdragende undertone i udmeldingen.

»Det er vigtigt for Skattestyrelsen at have de rigtige oplysninger for at hjælpe borgerne med at betale de korrekte skatter og afgifter, og derfor vil Skattestyrelsen gerne samarbejde med så mange deleøkonomiske virksomheder som muligt,« siger Karoline Klaksvig.