København. Skattestyrelsen har nu anlagt civilretlige erstatningssager for hele det beløb, der menes at være blevet svindlet for i den store skandale omkring svindel med udbytteskat.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Skattestyrelsen har nu anlagt 388 civilretlige sager i udbyttesagen. Dermed er det samlede krav om tilbagebetaling eller erstatning nået op på 12,7 milliarder kroner.

- Vi arbejder hårdt for at få pengene hjem til statskassen, skriver Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i den nye Skattestyrelse, i pressemeddelelsen.

Sagen handler om, at svindlere - hovedsageligt fra udlandet - har krævet tilbagebetaling af udbytteskat fra aktier, de ikke ejede. Skat har ikke kontrolleret kravene godt nok og sendt pengene til svindlerne.

- Med de anlagte sager har skattemyndighederne taget et vigtigt skridt i arbejdet med at forsøge at få det svindlede beløb tilbage i statskassen.

- Forude venter et omfattende retsopgør, hvor det danske skattevæsen har stævnet en lang række konkrete personer, firmaer og selskaber i udlandet, skriver Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen fortæller yderligere, at man i juni måned har gennemført aktioner i "flere lande".

- Aktionerne har haft til formål at sikre værdier hos en række selskaber og personer. Sikringen er sket ved hjælp af såkaldte civile arrester. Endvidere er der i juni og juli gennemført civile ransagninger i en række lande.

- Ransagningerne har givet Skattestyrelsen adgang til et meget omfangsrigt materiale, der anses for at være af stor betydning for de anlagte retssager, skriver Skattestyrelsen i meddelelsen.

Tidligere i august kom det frem, at Skattestyrelsen havde stævnet de britiske banker Barclays og National Westminster Bank for at have bistået kunder med svindlen.

En tidligere ansat i Skat er dømt for at uretmæssigt at have udbetalt refusion af udbytteskat for over 35 millioner kroner til en bekendt.

- Nu går arbejdet i gang med at vinde de her retssager, og det kommer til at tage noget tid.

- Jeg er sikker på, det fører til, at vi kommer til at få en del af pengene tilbage, men vi vil gerne have så mange som muligt tilbage, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til DR.

/ritzau/