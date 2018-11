Advokatnævnet skal undersøge, om firmaet Bech-Bruun har tilsidesat god advokatskik i sag om udbytteskat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil have Advokatnævnet til at undersøge advokatfirmaet Bech-Bruun, der er beskyldt for dobbeltrolle i udbyttesag.

Bech-Bruun har stået for at lave en undersøgelse for Skat i sagen om svindel med udbytteskat.

Men samtidig er det blevet afsløret, at advokatfirmaet har rådgivet kunder, som kan være en del af svindelsagen.

Karsten Lauritzen (V) bad derfor om en redegørelse fra firmaet.

Han har på den baggrund besluttet at indbringe sagen for Advokatnævnet. Det skal tage stilling til, om Bech-Bruun har tilsidesat god advokatskik.

- Efter at have nærlæst Bech-Bruuns redegørelse kan jeg slå helt fast, at med den viden, vi har i dag, så havde jeg ikke valgt Bech-Bruun til at foretage advokatundersøgelsen, siger Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

