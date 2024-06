Reviderede tal fra Danmarks Statistik viser overskud på offentlige finanser på 92,7 milliarder kroner i 2023.

Et brandvarmt arbejdsmarked er med til at give et større overskud på de offentlige finanser end hidtil antaget.

I 2023 var der et overskud på 92,7 milliarder kroner på de offentlige finanser. Det viser reviderede tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

Året før lød overskuddet på 97,9 milliarder kroner.

I marts offentliggjorde Danmarks Statistik foreløbige tal for balancen på de offentlige finanser. Tallene torsdag svarer til en opjustering på 5,6 milliarder kroner for 2023 og 3,3 milliarder kroner for 2022.

Opjusteringen skyldes hovedsageligt, at skatteindtægterne har været højere end antaget, skriver Danmarks Statistik.

Det skyldes, at både lønninger og beskæftigelse er steget, påpeger Kristian Skriver, som er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- De personlige indkomstskatter er høje grundet flot fremgang i beskæftigelsen og høj lønvækst. Det varme arbejdsmarked betyder desuden, at udgifterne til dagpenge er lave, skriver han i en kommentar til tallene.

Det er ottende år i træk, at der er overskud på de offentlige finanser. Det største overskud var i 2021, hvor der var et plus på over 105 milliarder kroner.

Ifølge Kristian Skriver overrasker særligt selskabsskatten positivt i 2023.

- De danske virksomheder har leveret flotte resultater i 2023 på trods af kraftige stigninger i omkostningerne samt svag udvikling på eksportmarkederne. Det har sikret rekordhøje indtægter til statskassen fra de danske virksomheder, skriver han.

I april offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viste, at Danmark og Cypern er de lande, der har det største overskud på de offentlige finanser i forhold til bruttonationalproduktet (bnp).

Begge lande havde i 2023 et overskud på den såkaldte ØMU-saldo på 3,1 procent af bnp.

Bruttonationalprodukt er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

