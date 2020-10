Kan du huske det skandaleramte Smilebright? Tandblegningsproduktet, som en række kendte danskere anbefalede til deres fans, og som så viste sig at være ætsende for tænder og tandkød.

Nu er selskabet bag produktet, Online Traders ApS, taget under konkursbehandling, skriver Retail News.

Den unge, danske iværksætter Emil Schmidt, der står bag selskabet, har hverken for Retail News eller B.T. været mulig at få fat på.

Det er cirka et år siden at DR-programmet 'Kontant' kunne afsløre, at produktet Smilebright var meget farligt at benytte, da det indeholder 75 gange så meget ren brintoverilte, som det er tilladt i håndkøbsprodukter i Danmark.

Før det kom frem havde Emil Schmidt allerede fået blandt andet reality-stjernen fra 'Familien på Bryggen' Stephanie ’Geggo’, Salvali og radiovært Peter Falktoft til at reklamere for sit produkt på sociale medier.

Emil Schmidt ejede tidligere Smilebright sammen med sin ven Frederik Sørensen, der i dag har forladt selskabet.

Makkerparret er fra Aarhus og har igennem en årrække åbnet og lukket en hel masse webshops, hvor de har gjort brug af falske anmeldelser, stjålne billeder og videoer samt førpriser, de har opdigtet for at sælge mere.

Østjyllands Politi har samlet 50 politianmeldelser liggende på dem.