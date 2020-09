Nanoselskabet Act. Global går nu konkurs.

Det sker efter et længere retsmøde tirsdag om selskabets rekonstruktion.

Det skriver Finans.

Det er et flertal af voksomhedens kreditorer, der hat stemt ja til at sælge selskabets mest væsentlige aktiver.

Der er tale om rettighederne til nanosprayen Cleancoat, som dræber bakterier.

Prisen lyder blandt andet på 250.000 danske kroner kontant til konkursboet samt at krav for medarbejdere vil blive dækket.

Act. Global har før været hovedperson i flere uheldige sager. Tilbage i juli blev taget under rekonstruktion, efter at der havde været mindst to konkursbegæringer mod virksomheden.

I juni blev virksomhedens regnskaber undersøgt af Erhvervsstyrelsen for ulovligheder.

Ifølge eksperter har selskaberne bogført mystiske millionindtægter, som Carsten Jensen, der ud over at være stifter er både adm. direktør og hovedaktionær i Act. Global, har haft svært ved forklare, skriver Børsen.

Styrelsen igangsatte undersøgelsen på baggrund af to whistleblower-henvendelser.

Et uventet tab på 121 millioner kroner chokerede investorerne i begyndelsen af året.

Act. Global var blevet nødt til at nedskrive sine tilgodehavender med 75 millioner kroner, som selskabet havde bogført i tidligere år, men som siden havde vist sig uden dækning, da licenspartnerne ikke betalte.