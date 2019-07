Selskabet Atlantia er gået ind som partner med jernbaneselskab for at redde italienske Alitalia, skriver AFP.

Den italienske infrastrukturgigant Atlantia går sammen med Italiens jernbaneselskab, Ferovie dello Stato Italiane, flyselskabet Delta og det italienske økonomiministerium for at redde flyselskabet Alitalia.

Alitalia er under administration og har været på konkursens rand siden 2017.

Det skriver flere nyhedsbureauer, blandt andet det franske AFP.

Atlantia, tidligere Autostrada Spa, opererer en lang række motorveje samt flere lufthavne og er blandt andet ejet af Benetton-familien.

Selskabet fik stor opmærksomhed, da Morandi-broen i det nordvestlige Italien kollapsede i august 2018, hvilket kostede 43 personer livet.

Atlantia er blevet anklaget for ikke at have vedligeholdt broen godt nok.

Det har fået flere medlemmer af Italiens regering til at kræve, at man trak statslige ordrer til vedligeholdelse af motorveje tilbage.

Vicepremierminister Luigi Di Maio, medlem af 5-stjernebevægelsen, siger ifølge Reuters, at valget af Atlantia til Alitalia ikke ændrer på forsøget på at trække ordrerne til Atlantia tilbage.

Alitalia gik konkurs i 2009 i forbindelse med finanskrisen og årelange mislykkede forsøg på at blive et overskudsgivende selskab.

En gruppe investorer overtog resterne af Alitalia og fortsatte som nyt selskab, men dog med et enslydende navn.

I 2017 sagde de ansatte i Alitalia nej til en spareplan, der ville betyde store nedskæringer i antallet af medarbejdere. Det skubbede Alitalia ud i konkurs igen. Siden da er der ledt efter nye ejere.

- Vi har brug for et nyt Alitalia til at bidrage til turismen i vores land og bringe turister fra hele verden til verdens smukkeste land, Italien, sagde Luigi Di Maio søndag ifølge Reuters.

Nye ejere er altså nu efter en budrunde og langstrakte forhandlinger fundet i form af det nye konsortium.

Ud over Atlantia havde infrastrukturfirmaet Toto Holding, formand for fodboldklubben Lazio Claudio Lotito og rigmanden German Efromovich budt sig til som ny partner i Alitalia.

