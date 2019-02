Det kan kun gå for langsomt med at den skandaleramte tidligere Falck-topchef, Allan Søgaard Larsen, får meldt ud, at han er færdig som formand i regeringens 'Ledelseskommission.'

Det mener to eksperter efter, at det står uimodsagt, at Falck under den daværende koncernchefs ledelse iværksatte en ulovlig smudskampagne mod konkurrenten BIOS.

»Allan Søgaard Larsen pryder stadig kommissionens anbefalinger, og jeg synes, det fremstår helt forkert nu,« siger professor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

Allan Søgaard Larsen trak sig mandag fra bestyrelserne i Ambu og LøkkeFonden, og nu må turen være kommet til posten som formand i Ledelseskommissionen, der er nedsat for blandt andet at give anbefalinger til ‘bedre ledelse i hele den offentlige sektor,’ som det fremgår på kommissionens hjemmeside.

Allan Søgaard Larsen har forladt sin bestyrelsesposterne i Ambu og LøkkeFonden med øjeblikkelig virkning. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Om sit eget ledelsesgrundlag skriver Allan Søgaard Larsen:

‘Min ledelse er baseret på at sætte retning og have tillid. Min ledelse er funderet i værdier fremfor regler,’ lyder det.

Det finder lektor og centerleder på CBS med speciale i CSR (virksomheders sociale ansvar, red.), Steen Vallentin, absurd.

Ifølge forskeren bør Allan Søgaard Larsen forlade posten hurtigst muligt.

Gladsaxe Brandvæsen. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Der er ingen, der officielt kan stå på mål for det, der er sket. Og selvfølgelig kan man ikke have en formand for en kommission, der skal give anbefalinger om god ledelse i den offentlige sektor, siddende, når man ved, hvad der er sket i Falck under hans lederskab,« siger han og fortsætter:

»Man kan ikke argumentere for, at han er den rigtige mand, så der er kun én vej. Det ville være absurd at have en person, der tydeligvis har handlet i direkte modstrid med principper om sund og ansvarlig forretningsførelse, som formand for en ledelseskommission.

Per Nikolaj Bukh stemmer i:

»Fra nu af og til enhver tid vil der, når man snakker om Ledelseskommissionens gode arbejde, dukke et billede op på nethinden af Allan Søgaard Larsen. Så når chefer i det offentlige fortæller om personligt ledelsesgrundlag, vil nogle fiske den her sag frem, og det underminerer simpelthen kommissionens anbefalinger.«

(ARKIV) Falck A/S er en dansk redningskoncern fotograferet den 12. maj 2017. Falck kommer med årsregnskab mandag den 4. februar 2019.. (Foto: ÅNDAHL TORBEN/Ritzau Scanpix) Foto: ÅNDAHL TORBEN

»Der vil hvile en skygge over dem, med mindre Allan Søgaard Larsen trækker sig,« siger han og fortæller, at problematikken kun forværres af, at den tidligere koncernchef har stor aktieandel i Falck.

Ifølge Falck ejede Allan Søgaard Larsen i 2016 sammen med Falcks daværende vicekoncernchef Morten R. Pedersen godt 10 procent af aktierne i Falck A/S gennem Liberatio A/S.

»Det ser særligt grelt ud, fordi han efter alt at dømme har gjort det med personlig vinding for øje. Det gør det værre, end hvis han blot havde været en uduelig leder. Desuden er det her gået ud over en offentlig modpart. Man kan næsten ikke forestille sig noget, der ser værre ud.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Allan Søgaard Larsen.