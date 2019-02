Den tidligere direktør i Falck, Allan Søgaard Larsen, har ikke kun forladt bestyrelsen i Ambu, men er også færdig som bestyrelsesmedlem i Løkkefonden.

Det oplyser direktør i Løkkefonden, Frederik Meyer til B.T. Ifølge Løkkefonden har Allan Søgaard Larsen selv meddelt, at han trækker sig fra din post og tillidshverv.

»Det har været en stor glæde for mig gennem 7 år at bidrage til projektet med at støtte drenge på kanten via LøkkeFondens store indsats. Det ligger mig stærkt på sinde, at det aktuelle fokus på mig ikke skal påvirke LøkkeFondens virke, og derfor har jeg besluttet at trække mig. Jeg ønsker LøkkeFonden alt det bedste for det fremtidige virke,« lyder en udtalelse sendt til B.T.

Formand for LøkkeFonden, Solrun Løkke Rasmussen, udtaler: »LøkkeFonden blev stiftet i 2012 og Allan Søgaard Larsen har lige siden opstarten bidraget til, at LøkkeFonden år efter år har kunnet hjælpe hundredevis af drenge fra kanten og ind i fællesskabet. Vi har i alle årene været meget glade for, at have Allan med i bestyrelsen. Vi har forståelse for Allans beslutning og vil gerne have lov til, på vegne af fonden og de mange drenge der har nydt godt af projekterne, at takke Allan for den mangeårige indsats.«

B.T. har forgæves forsøgt at få et interview med Allan Søgaard Larsen.