Forsøget på at redde verdens ældste rejseselskab, Thomas Cook, fortsatte indtil de sene nattetimer. Men lige lidt hjalp det.

Kort før klokken 3 natten til mandag stod det klart, at der ikke ville komme blæk på det papir, der kunne have sikret det 178 år gamle selskab sin fortsatte eksistens. I stedet blev 600.000 rejsende fordelt over hele verden akut ramt af den forestående konkurs.

Det var ikke, fordi der ikke blev kæmpet, for at Thomas Cook kunne bestå.

Ifølge Financial Times begyndte et maratonmøde klokken 9 søndag morgen, der skulle komme til at vare knap 18 timer. Der var tale om en sidste krampetrækning, der skulle have resulteret i en saltvandsindsprøjtning med det formål at holde Thomas Cook på vingerne.

Latham & Watkins har kontorer i Londons finanskvarter. Foto: Google Maps Vis mere Latham & Watkins har kontorer i Londons finanskvarter. Foto: Google Maps

Mødet fandt ifølge finansmediet sted centralt i London – nærmere bestemt i lokalerne i et af verdens største advokatfirmaer, Latham & Watkins.

Her i den britiske hovedstads finanskvarter satte Thomas Cook-ledelsen sig ned sammen med selskabets kreditorer og private investorer for at lægge låg på de økonomiske problemer, der længe har hærget koncernen.

BBC skriver, at en aftale til en værdi af 900 millioner pund svarende til 7,6 milliarder kroner skulle lukkes.

Planen var fremsat af Thomas Cooks største aktionær, det kinesiske konglomerat Fosun International, i august.

Fosun ville ifølge finansmediet Nikkei Asian Review indskyde 450 millioner pund, hvis Thomas Cooks kreditorer ville gøre det samme.

Men planen blev blokeret af Thomas Cooks långivende banker, der ville have yderligere økonomisk sikkerhed indskudt.

200 millioner pund skulle findes, lød meldingen i den forgangne uge, men det lykkedes altså ikke. Og da ingen anden redningsindsats kunne realiseres, gik det kæmpe rejseselskab søndag nat i betalingsstandsning.

Ifølge Financial Times har en kilde, der var med ved forhandlingerne, fortalt, at der var 'for mange faktorer, der skulle ændres', før en aftale kunne komme på plads.

Latham & Watkins' kontor i London. Foto: Google Streetview Vis mere Latham & Watkins' kontor i London. Foto: Google Streetview

En pressemeddelelse gjorde det klart, at Thomas Cooks skæbne var besejlet:

'Fosun er skuffet over, at Thomas Cook Group ikke har været i stand til at finde en levedygtig løsning til sin foreslåede rekapitalisering med andre tilknyttede virksomheder, kerne-udlånsbanker, investorer og andre involverede parter.'

Hos danske Spies, der ejes af Thomas Cook, kom meldingen om konkursbegæringen som en overraskelse.

»Indtil klokken 2.55 troede jeg på den plan,« siger kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard til B.T.

Knap så overrasket over Thomas Cooks skæbne er Jacob Pedersen, der som aktieanalysechef hos Sydbank følger luftfartsbranchen tæt.

Selskabet har længe haft problemer med gæld, og rejsegiganten har også været ramt af kundernes ændrede forbrugsvaner, lyder det.

»Thomas Cook har villet gabe over for meget. De har haft eget flyselskab, og man har tilsyneladende haft en målsætning om at sikre den bedst mulige service, men det flugter bare ikke med, at forbrugerne kigger efter de billigste billetter.«

»Man skal huske, at det er en industri i opbrud.«

»Vi ser ændrede booking-mønstre, der betyder, at når vi rejser ud i verden, så bestiller vi selv flybilletter på nettet og finder hotel gennem en portal. For år tilbage var der én måde at rejse på – pakkerejser. Men den gennemsnitlige rejsende er blevet langt mere selvkørende,« siger han.

De britiske luftfartsmyndigheder har nu igangsat det, som omtales som den største repatriering (hjemflyvnings-operation) i fredstid.

Omkring 150.000 af de strandede Thomas Cook-turister er britiske, og de skal nu bringes hjem.

Under navnet 'Operation Matterhorn' har luftfartsmyndigheden Civil Aviation Authority (CAA) skabt, hvad der svarer til at være Storbritanniens største flyselskab, for at få de mange Thomas Cook-gæster hjem.

»Den britiske regering og CAA arbejder døgnet rundt for at hjælpe folk. Men opgaven er enorm.«

»Vi taler om den største repatriering i fredstid, så der vil opstå problemer og forsinkelser,« siger Richard Moriarty, chef hos CAA, til The Telegraph.

Bravo Tours og TUI har mandag oplyst, at man her vil hjælpe med at få Spies' strandede gæster hjem til Danmark.

Alene mandag er 1400 Spies-passagerer påvirket af Thomas Cook-kollaps som direkte konsekvens af, at Spies benytter Thomas Cooks flyselskab, der fremover forbliver på landjorden.